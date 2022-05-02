Bursa'da, bayram namazında Ulu Cami doldu

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, Ulu Cami bayram namazına gelenlerle doldu. İçerde yer bulamayanlar namazlarını avluda kıldı.

Bursa'da vatandaşlar bayram namazı için tarihi Ulu Cami'ye koştu. Ulu Cami önünde yoğunluk yaşanırken, içerde yer bulamayan vatandaşlar avlularda namaz kıldı. Tarihi Ulu Camii'nin yanı sıra Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler de doldu taştı. Namaz sonrası tekbir ve dualar okunurken, vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-05-02 08:17:09



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