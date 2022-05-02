Şehir trafiğinde mahsur kalan kaplumbağaya belediye sahip çıktı

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Bayram yoğunluğunun yaşandığı İnegöl şehir merkezinde vatandaşlar tarafından bulunan kaplumbağa, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine teslim edildi.

İnegöl’de bayram telaşının yaşandığı şehir merkezinde nereden geldiği bilinmeyen bir kaplumbağa, araç trafiği arasında kaldı. Kaplumbağayı fark eden vatandaşlar, araçların arasında nereye gideceğini şaşıran hayvanı yoldan alarak güvenli bir noktaya bıraktı. Daha sonra ise araçların zarar vermemesi için duyarlı vatandaşlar tarafından kaplumbağa İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezine getirildi.

Burada Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilmesi üzerine, kaplumbağa Çözüm Merkezinden alınarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürüldü. Kaplumbağanın kontrollerinin yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılacağı ifade edildi.

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