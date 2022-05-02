İki yıl sonra mahallede yine bayramlaşma kuyruğu

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor. Pandemi nedeniyle yapılamayan toplu bayramlaşma, 2 yıl sonra mahalle meydanında gerçekleşti. Bayram namazı sonra bir araya gelen 1000'den fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. 1 kilometreye ulaşan bayramlaşma kuyruğu ise dronla havadan görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-05-02 16:42:54



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