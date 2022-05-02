Ak Parti'li Çavuşoğlu: Türkiye´de büyük bir tiyatro oynanıyor



Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)AK Parti Bursa İl Teşkilatı bayramlaşma törenine katılan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye´de büyük bir tiyatro oynanıyor. Bu tiyatronun aktörü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´dur" dedi.

AK Parti Bursa İl Teşkilatı bayramlaşma töreninde Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa milletvekilleri, partililer, vatandaşlar, STK başkanları katıldı. Törende partililere konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Krizleri, problemleri çözdük, başardık. Ama başarıyı yönetmek, krizleri yönetmekten daha zordur. Çünkü başardığın yolda yürürken rakibin başkaları değil sensin, kendinsin. Onun için kendimiz kendimize rakip olmaktan çıkacağız, yolumuzu açacağız, birbirimize destek olacağız. Bu platformlar herkese açık, kapalı kapılar ardında birbirimizle ilgili sadece olumlu şeyler söyleyelim. Müslüman Müslümanın, Türkiye'de vatandaş vatandaşın, partiliyse partili partilinin problemini yüzüne söyler ama övecekse arkadan över. Türkiye artık bölgesel bir güç değil, gerçekten küresel bir aktör, güç olmuştur. 30 yıl Azerbaycan'da kardeşlerimizin toprakları Ermeni işgali altında kaldı. Ama ondan daha önemli bir şey var, 30 yıl üç ayrı ülke bir araya geldi ve bunu sürekli sürüncemede bıraktı, 'çözeceğiz' diye, çözmediler, Azerbaycanlılar ve Türkiye'nin alışmasını beklediler. Ama biz de o süreyi haksızlığa alışmakla değil, haksızlığı nasıl gidereceğimizin hesabını yaparak geçirdiğimiz için savunma sanayisine yatırım yaptık ve 44 günde 30 yıllık işgale son verdik" dedi.

'TÜRKİYE'DE TiYATRO OYNANIYOR, BAŞ AKTÖRÜ KILIÇDAROĞLU'

Efkan Ala'nın ardından konuşma yapan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Türkiye´de büyük bir tiyatro oynandığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu tiyatronun aktörü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´dur. Yanındakiler de figüranlar, sıraya geçmişler. Kılıçdaroğlu´nun ağzına bakarak `acaba bize ne verir´ diye düşünüyorlar. Bu tiyatronun kurucusu ise, Kandil'in tetikçisi olan siyasi parti adı altında geçen HDP´dir. Eğer biz bunu milletimize anlatmazsak, ısrarla bu durumu milletimizin gözlerinden sakınmaya çalışan partiler de bu milletin duygusunu sömürmeye başlarlar. Son günlerde yine bir gezi furyası yaşanıyor. Gezi, birkaç kişinin bir araya gelerek ağacın arkasına geçerek yaptığı bir hareketmiş. Gezi süreci yaşandığında dünyanın binbir yerinden gelip de canlı yayın yaparak´ ha gitti gidecek´ deyip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın koltuğunu ele geçirmeye çalışanlar olmadı mı? Taksim'i terör örgütlerinin paçavralarıyla donatanlar olmadı mı? Gencecik çocukları kandıranlar olmadı mı? Siz önce Kandil'in baronlarına karşı çıkın."

'EKREM İMAMOĞLU KİME MESAJ VERİYOR'

Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından fotoğraf paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu´nu eleştiren Çavuşoğlu, "Trabzonspor´un şampiyonluğunda bile Kazım Koyuncu´nun, Özkan Sümer ve diğerlerinin fotoğrafını koyuyor. Şehit Eren Bülbül´e sıra geldiğinde ise onun resmini koyamıyor. Onun yerine filminde oynayan aktörün fotoğrafını koyuyor. Kime mesaj veriyor. Kime ne söylemeye çalışıyor. Biz bunlara boyun mu eğeceğiz ? Gözümün içine baka baka yedirmeye çalışıyorlar. Bizim iftarımıza laf ediyorlar ama çıkıp o Kandilli teröristi neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aldın diye laf kimse söyleyemiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, partililer sırayla protokol ile bayramlaştı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-05-02 17:23:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.