Bursa’da hizmetler hız kesmeyecek

Pandeminin etkisini kaybetmesiyle AK Parti İl Başkanlığı tarafından yüz yüze düzenlenen bayramlaşma töreni, yoğun katılımla yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tek hedeflerinin Bursa’yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek olduğunu söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın bayramlaşma töreni, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yoğun bir katımla gerçekleştirildi. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti MKYK üyesi Ayhan Salman, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç, Emine Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Esgin, Zafer Işık, ilçe belediye başkanları, İl Kadın Kolları, Gençlik Kolları, geçmiş dönem milletvekilleri, geçmiş dönem belediye başkanları, meclis üyeleri, farklı siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram mesajının dinlenmesiyle başlayan törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm Bursalıların Ramazan Bayramı’nı kutladı. 2 sene boyunca istenildiği gibi yaşanamayan Ramazan ayını bu sene hakkıyla idrak ettiklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, 17 ilçede ve Balkan coğrafyasında kurulan iftar sofralarıyla binlerce vatandaşı buluşturduklarını belirtti. Tüm bunlara rağmen muhalefetin iftara atmaya devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Türkiye’nin en ucuz öğrenci ulaşımı, Bursa’da. Ancak muhalefet, öğrencileri toplayarak fiyatları protesto etmeye çalıştı. Türkiye’deki ilk 5 büyük şehir arasında en ucuz ekmek, yine Bursa’da. İlk 5 büyük şehir arasında en ucuz su, yine Bursa’da. Her aşamada hizmetlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Ama birileri bu hizmetleri saptırtmak için kendilerince farklı eylemlere gidiyor. Bizler Ramazan ayı boyunca 17 ilçede binlerce insanı aynı sofrada buluşturduk. Amacımız birliğimizi ve beraberliğimizi ortaya koymaktı” dedi.

Ramazan destek çekleri ve yetim çocuklara verilen giyim çekleriyle hem esnafa destek olduklarını hem de ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “2023 hedeflerine ulaşmak için aynı heyecanla 17 ilçede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursa’daki eksik ve aksaklıkların giderilmesi için canla başla mücadele ediyoruz. Bizlerin tek bir hedefi var. Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak. Dünyada söz sahibi ülke yapmak. Bursa’yı da daha yaşanabilir şehir haline getirmek. Hedeflerimizden sapmadan el birliğiyle çalışacağız. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Devlet Eski Bakanı Faruk Çelik’in yanı sıra törene katılan Bursa Milletvekilleri, eski dönem il başkanları ve milletvekilleri de konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konuşmaların ardından partililer sırayla protokolle bayramlaştı.

Başkan Alinur Aktaş, bayramın birinci günü Bursa Valiliği bayramlaşma töreninin yanı sıra TÜMSİAD, Sırameşeler Çocuk Evleri, Çekirge Polis Merkezi’ne de ziyaret etti.

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