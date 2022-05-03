Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor’da bir günlük bayram izninin ardından Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı. Yeşilbeyazlı futbolcuların, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nden yapılan antrenmandaki hırslı görüntüsü teknik heyeti de memnun etti.

Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde çift kale maçlar yaptı. Manisa FK maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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