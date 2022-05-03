Frutti Extra Bursaspor, EuroCup’ta finalde

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda Morabanc Andorra’yı 8568 mağlup ederek finale yükseldi. Tarihi başarıya imza atan yeşilbeyazlı takımın rakibi Valencia BasketVirtus Bologna maçının galibi olacak.

EuroCup yarı final mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, Morabanc Andorra ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk periyoda kötü başlayan yeşilbeyazlı takım 11 sayı geriye düştü. Mola dönüşü sahaya dönen Bursaspor 130’lık bir seri yakalayıp ilk çeyreği 2220 önde tamamladı.



Holland ve Metin Türen öne çıktı

İkinci çeyrekte başa baş geçen mücadele Bursaspor istediği dış atışları gerçekleştiremedi. Holland ve Metin Türen ile de iyi savunma yapan yeşilbeyazlılar soyunma odasına 3834 önde girdi. Savunma ve hücumda etkili olan Bursaspor, son 10 dakikaya 7 sayı farkla (5663) galip girmeyi başardı.



Final 11 Mayıs Çarşamba oynanacak

Son periyotta da iyi oyununu sürdüren Frutti Extra Bursaspor, mücadeleyi 8568 kazanarak adını finale yazdırdı. Tarihi başarıya imza atan yeşilbeyazlı takımın rakibi yarın belli olacak. Bursaspor, Valencia BasketVirtus Bologna galibi ile 11 Mayıs Çarşamba günü yine deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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