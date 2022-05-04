Eski CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, son yolculuğuna uğurlandı

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski CHP Milletvekili Kemal Demirel (67), son yolculuğuna uğurlandı.

TBMM 22´nci ve 23´üncü dönem CHP Bursa milletvekilliği yapan Kemal Demirel, kanser tedavisi gördüğü özel bir hastanede dün hayatını kaybetti. Kentteki `tren´ projeleriyle ilgili olan çalışmalarıyla tanınan Kemal Demirel için Nilüfer Belediyesi önünde saat 11.00'de tören düzenlendi. Törene, Demirel'in ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Bursa milletvekilleri ve sevenleri katıldı. Demirel'in yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Demirel, Organize Sanayi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bademli Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-05-04 14:23:31



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