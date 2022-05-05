Otomobildeki kafesinden uçup, direğe konan papağan için seferber oldular

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´da, otomobilleriyle seyahat eden ailenin `Koko´ isimli papağanı, mola verdikleri sırada kapısı açık kafesten uçtu. Elektrik direğine konan papağan, ekipler tarafından sepetli itfaiye aracıyla alınıp, aileye teslim edildi.

Eskişehir'den dün Bursa'ya dönen Can ailesi, İnegöl ilçesindeki alışveriş merkezinde mola verdi. Otomobilin kapısı açıldığı sırada ailenin `Koko´ isimli papağanı da kapısı açık kalan kafesten uçtu. Papağan, BursaAnkara yolundaki aydınlatma direğine kondu. Mert Can, kuşu dönmeyince itfaiyeden yardım istedi. Trafik polisleri, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması yapması için yolun bir şeridini ulaşıma kapattı. Sepetli itfaiye aracıyla direğe çıkan itfaiye eri, kuşu kafesine koydu. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kurtarılan papağan, Mert Can´a teslim edildi. Can ailesi, itfaiye ve polis ekiplerine teşekkür etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-05-05 10:03:49



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