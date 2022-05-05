Dağ ilçelerinden dönenler uzun kuyruk oluşturdu

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Bursa'nın dağ ilçelerinden merkeze dönüş yolunda yoğun metrelerce uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayram tatilini ilçe ve köylerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bayramın son gününde dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan güzergahını kullanan sürücüler Doğancı Barajı, Misi mevkilerinde yoğun trafik nedeniyle ağır ağır ilerlediler.

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