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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa, ‘Tarihten Gelen Kültür’le Avrupa’ya taşındı

İHA

Bursa, ‘Tarihten Gelen Kültür’le Avrupa’ya taşındı

Bursa Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa’nın değerlerini, ‘Tarihten Gelen Kültür’ isimli e twinning projesiyle Avrupa’da tanıttı.
Avrupa Komisyonu’nun öğrenme programının ana hareketi olarak 2005 yılında başlatılan eTwinning Topluluğu’nda yer alan Türkiye, Portekiz ve Romanya’dan 12 öğretmen ve 120 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Tarihten Gelen Kültür isimli e twinning projesinde Bursa’yı Bursa Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi temsil etti. Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Tülay Babadağ Çevik ve öğrencileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtım materyalleri ile 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’yı e twinning platformunda tanıttı. Projede öncelik 2022 Türk Dünyası Başkenti Bursa ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Malatya Arslantepe Höyüğüne verildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bursa tanıtım görselleri proje çerçevesinde katılımcı ülkelerin öğretmen ve öğrencileri ile paylaşıldı. UNESCO Şehirler Ağı’na Zanaat ve Halk Sanatları Teması ile giren Bursa’nın üretici değerlerinden çini ile ilgili atölye çalışmaları yapıldı. Proje çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile katılımcı öğrencilere Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası alanları gezdirilerek tanıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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