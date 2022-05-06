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Ağır masraflardan evlenemeyen gençler muhtarın kapısını çaldı İhtiyar heyetinin aldığı karar köyde en çok evlenecek gençleri mutlu etti

İHA

Ağır masraflardan evlenemeyen gençler muhtarın kapısını çaldı İhtiyar heyetinin aldığı karar köyde en çok evlenecek gençleri mutlu etti

Bursa'da ağır düğün masraflarından dolayı evlenemeyen gençler muhtarın kapısını çaldı. Bütün köyü toplayan muhtar alınan kararı herkese duyurdu.
Keles ilçesinin Kozbudaklar köyünde yaşayan gençler köylerindeki adetler sebebiyle düğünlerin bu yıl çok masraflı olacağını ve bu masrafları karşılayacak güçlerinin olmadığını dile getirerek muhtarın kapısını çaldı. Fuzuli masrafa yol açan adetlerin kaldırılmasını isteyen gençler, bu sayede düğünlerini yapabileceklerini söyledi. Gençlerin bu talebini alan köy muhtarı Mehmet Yıldırım, tüm köyü bir araya toplayıp alınan kararları herkese açıkladı. Köydeki toplantıda alınan kararlarla; düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak. Takı seti, söz bileziği, arma gibi ziynet eşyalarının takılması yasaklandı. Düğünlerde davetiye ve şeker haricinde davet hediyesi verilmeyecek. Büyük nişan yasaklanarak, nişan törenleri aile arasında yapılacak. Köyde düğünlerde tavuk alma, baklava alma gibi etkinlikler yapılmayacak. Kuaföre gelin ve kız kardeşleri haricinde kimse götürülmeyecek. Sünnet cemiyetlerinde sağdıçlar mendille, düğünlerde bez ile okunacak. Düğün sonrası sağdıç gezmesi yapılmayacak. Ayrıca ihtiyar heyetinin aldığı karara göre hac ve umre dönüşlerinde zemzem ve hurma haricinde başka hediye dağıtılmayacak. Köyde alınan kararlara uymayan ailelerin düğününe gidilmeyeceği açıklandı. Alınan bu kararlarla köyde düğün yapacak gençler 150 bin lira daha az masraf yapacak. Alınan bu karar başta gençler olmak üzere herkesi çok mutlu etti.
Evlenecek gençlerin kapısını çaldığını ifade eden Kozbudaklar Köyü Muhtarı Mehmet Yıldırım, "Gençler beni arayarak konuşmak istediklerini söyledi. Gençler 'muhtarım düğünler çok maliyetli olmaya başladı, birçok arkadaşımız evlenecek düğün yapacak maddi imkansızlıklar buna elvermiyor.' Biz de gençlerin bu talebini ihtiyar heyetiyle istişare ettik ve bir karar aldık. Aldığımız bu kararı tüm köyü bayramda bir araya toplayarak açıkladık. Herkes bu aldığımız kararı kabul etti. Karara uymayan kişilerin düğünlerine gidilmeme kararı aldık. Daha önce sadece takı masrafı 200 bin lira tutuyordu. Yeni alınan kararla takı masrafları 90 bin lirayla alınabilecek. Köyde 50 bin lira davetiye masrafları vardı bu adeti de kaldırdık. Aldığımız bu karara evlenecek gençler çok mutlu oldu" dedi.
Alınan karaların çok yerinde olduğunu söyleyen Kozbudaklar sakinleri, "Geçtiğimiz yıl 200 bin liraya mal olan düğün bu 400 bin liraya mal olacaktı. Bu masrafları kaldırmaya kimsenin gücü yetmez biz de böyle yerinde karar aldık. İnşallah bu kararlara herkes uyar" şeklinde konuştu.

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