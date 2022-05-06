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(ÖZEL) Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezgin: Avrupa'nın en çok konuşulan basketbol takımıyız

DHA

(ÖZEL) Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezgin: Avrupa'nın en çok konuşulan basketbol takımıyız


Hasan BOZBEY-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)Frutti Extra Bursaspor'un Başkanı Sezer Sezgin, EuroCup´ta finale yükselmelerini değerlendirerek, "Finaldeyiz. Şu an ev sahibi avantajlı. Karşı tarafta ben şansımızı yüzde 30-40 oranında görüyorum. Yüzde 10'luk bir dilim her zaman ev sahibi takımındır. Bologna da çok iyi bir takım. 6 tane NBA oyuncuları var. Onlar da buraya hak ederek geldi. Turnuvanın sürprizini biz yaptık. İnşallah bu güzel başlayan hikayeyi güzel bir sonla noktalandırırız. Biz Avrupa basketboluna çok hızlı bir giriş yaptık. Şu an Avrupa'nın en çok konuşulan basketbol takımlarından bir tanesiyiz" dedi.
Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde Andora Prensliği takımı Morabanc Andorra´yı deplasmanda 85-68 yenerek, finale yükseldi. Yeşil beyazlı ekibin finale yükselmesi kentte büyük bir sevinç yarattı. Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, finale yükselme süreçleri ve hedefleri hakkında DHA'ya açıklamalarda bulundu.
Takımın 8 sene önce kurulduğunu ve kurucu başkan olduğunu belirten Sezgin, "Takım ilk kurulduğunda 3'üncü ligden 2'nci lige federasyon tarafından davet edildi. Bunun ardından 2'nci ligden 1'inci lige ve Süper Lig'e uzanan bir hikayemiz var. Süper Lig'deki 3'üncü yılımızda EuroCup'ta final oynamaya hak kazandık. Merdivenleri çok hızlı tırmandığımızı düşünüyorum. Çok hızlı geldi ama şehir bunu istedi ve hak etti. Bursa, basketbol şehri olma yolunda ilerliyor. Çoğu şehirlerde Süper Lig'de basketbol takımı yokken Bursa'da iki tane var. Bu Bursa için büyük bir şans. Basketbolun popüler kültürde artan ivmesi de söz konusu. Bursa da bunu avantaja çevirdi. Takımımız Süper Lig'de. Süper Lig'den sonra ikinci EuroCup maceramızda finale kadar uzandık. Gururluyuz, mutluyuz. Oyuncularımızla gurur duyuyorum. Camiamızı çok seviyorum. İyi ki Bursasporluyum" diye konuştu.
"EV SAHİBİ AVANTAJLI"
Çok zor 3 maç oynayarak finale kaldıklarını ifade eden Sezgin, "Partizan'ı Belgrad'da kendi seyircisi önünde yenmek çok önemli ve güzel bir işti. Akabinde Olimpija Lubiana maçı yine bizim için önemli ve güzel bir maçtı. Arkasından Andorra galibiyeti geldi. Şimdi finaldeyiz. Şu an ev sahibi avantajlı. Karşı tarafta ben şansımızı yüzde 30-40 oranında görüyorum. Yüzde 10'luk bir dilim her zaman ev sahibi takımındır. Bologna da çok iyi bir takım. 6 tane NBA oyuncuları var. Onlar da buraya hak ederek geldi. Turnuvanın sürprizini biz yaptık. İnşallah bu güzel başlayan hikayeyi güzel bir sonla noktalandırırız. Önümüzdeki yılda Bursaspor armasını, Türkiye'nin bayrağını gururla ve onurla sallandırmaya devam ederiz. Biz buraya kadar şehirle beraber getirdik. Başarı hepimizin. Bundan sonra Eurolig'de oynamak istiyorsak buna beraber karar vermemiz gerekiyor. Şehrin ve şehrin ileri gelenlerinin karar vermesi lazım. Bu işin manevi istek boyutundan ziyade Euroleague'de maddi boyuta evriliyor. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, merkez ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları Bursa şehrinin ismini Euroleague'de biraz daha fazla duyurmak istiyorsa hep beraber oturup karar vermemiz gerek" şeklinde konuştu.
"AVRUPA'DA EN ÇOK KONUŞULAN TAKIMLARINDAN BİRİYİZ"
Başkan Sezgin sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kupayı kazanmak istiyoruz. Euroleague'e gidip gitmeyeceğimize ondan sonra karar vereceğiz. Buraya kadar geldik ve bunu büyük bir başarıyla taçlandırmak istiyoruz. Bursa armasının olduğu her yerde yürekler oynar, bütçeler değil. Bizim yüreğimiz bizi finale kadar getirdi. Oyuncularımı kutluyorum. Partizan maçından sonra büyük bir kalabalık bizi karşıladı. Bizleri çok mutlu ettiler. Çok da güzel sürpriz yaptılar. Salon doluydu. Başarının olduğu her yerde insanlar da sahip çıkıyor. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Tüm Avrupa'nın dilindeler. Her ne kadar deplasmanda da oynasak, iç sahada taraftarın ne kadar itici gücü olduğunu bütün Avrupa biliyor. Biz Avrupa basketboluna çok hızlı bir giriş yaptık. Şu an Avrupa'nın en çok konuşulan basketbol takımlarından bir tanesiyiz."(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Frutti Extra Bursaspor başkanı Sezer Sezgin röportajıHaber: Hasan BOZBEY Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY-Semih ŞAHİN
2022-05-06 11:21:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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