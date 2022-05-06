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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya’da öğrenciler kendi sınavlarını oluşturdu

İHA

Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu 7. Sınıf öğrencilerininMatematik Öğretmeni Menekşe Bulat rehberliğinde dönem başından itibaren yürüttükleri 'Bekle Bizi LGS' eTwinning projesini hayata geçirdiler.

Mudanya’da öğrenciler kendi sınavlarını oluşturdu

Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu 7. Sınıf öğrencilerininMatematik Öğretmeni Menekşe Bulat rehberliğinde dönem başından itibaren yürüttükleri ‘Bekle Bizi LGS’ eTwinning projesini hayata geçirdiler.
Bu çerçevede branş öğretmenlerinin mentörlüğünde Türkçe, İngilizce, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve din kültürü derslerinden soru yazma deneyimleriyle kendi sorularından oluşan ortak final ürünü deneme sınavı Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu öğrencilerine uygulandı. Kendi yazdıkları sorularını gören proje öğrencileri büyük mutluluk yaşarken tüm öğrenciler tarafından deneme sınavı yoğun ilgi uyandırdı.
Proje sürecinde sınav kaygısı, ders çalışma teknikleri, hızlı okuma teknikleri konularında çeşitli uzmanlarla toplantılar yapıldı. Öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla Bursa Teknik Üniversitesi’ne gezi düzenlendi. Öğrenciler Teknofest Atölyelerine katıldılar.
Projede yer alan diğer okullar; Evrim Koçaş, Ali Kütahya Ortaokulu, Neslihan Abbasoğlu, Şehit Gökhan Aydınlı Ortaokulu, Ayfer Gönültaş, İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ayşe Kaya Memiş, Somuncu Baba İmam Hatip Ortaokulu, Eda Şit, Somuncu Baba İmam Hatip Ortaokulu, Rıdvan Genç Kurşunlu Nursel Çağlar Ortaokulu.

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