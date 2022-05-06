BUYSAD Başkanı Dönmez: “Olası küresel gıda kıtlığı endişe verici” “Türkiye, Dünya Bankası’nın emtia raporunu iyi okuması gerekiyor”

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, korona virüs salgının hemen arkasından patlak veren RusyaUkrayna savaşı başta olmak üzere emtia ve gıda fiyatlarında başlayan anormal artışın kısa ve orta vadede normalleşmesinin beklenmediğini söyledi.

BUYSAD’ın nisan ayı ve son 4 aylık ‘Tencere Enflasyonu’ rakamlarını kamuoyu ile paylaşan BUYSAD Başkan Coşkun Dönmez, BUYSAD’ın verilerine göre nisan ayı tencere enflasyonunun 5.3, son 4 aylık tencere enflasyonunun ise yüzde 50.6 olduğunu söyledi. Başkan Dönmez, TÜİK’in tarafından açıklanan nisan ayı genel enflasyonunun yüzde 7.25, yıllık enflasyonunun ise yüzde 69.97 olduğunu belirterek, “Burada şunu ifade etmemiz gerekiyor, yemek sanayicileri olarak gıda fiyatlarındaki değişimi biz anlık hissediyoruz. Rakamların piyasaya yansıması daha sonra oluyor. Her ayın son günündeki alış fiyatlarımız ile bir önceki ayın son günü arasındaki alış fiyatlarımızı değişime göre maliyetlerimiz hesaplıyoruz” dedi.

Coşkun Dönmez, Dünya Bankası’nın ‘Emtia Piyasalarında Görünüm’ başlığı altında yayınladığı raporla ilgili değerlendirme de yaptı. Başkan Dönmez, raporda savaş nedeniyle gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın 2024 yılı sonuna kadar süreceğinin öngörüldüğünü ifade ederek, karamsar bir tablonun ortaya konulduğunu belirtti.

Dünya Bankası’na göre tüm dünyada 1970’lerden sonra en büyük emtia şoku yaşandığını söyleyen Coşkun Dönmez, şunları kaydetti: “Bu yıl buğday fiyatlarının yüzde 40’tan fazla yükseleceği ve tüm zamanların zirvesine çıkacağı bekleniyor. Enerji fiyatlarındaki sert yükselişin gübre maliyetlerini artırabileceği, bu durumun gıda kıtlığına yol açarak, küresel yoksulluğu tetikleyebileceği vurgulanıyor. Arztalep dengesizliği nedeniyle özellikle gıda fiyatlarında yüksek artışın yaşandığı ülkemiz de, dünyadaki bu olumsuz gelişmelerden kuşkusuz etkilenecektir. Dünya Bankası’nın raporunu iyi okumamız gerekiyor. Tarımsal desteklemeleri artırarak gıda üretimini artırmalı ve dışa bağımlılığımızı azaltmalıyız. Aksi halde, küresel yoksullaşmanın ağır etkilerini bizde yaşamak zorunda kalırız.”

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