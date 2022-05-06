Keles ve Harmancık'ta su kesintisi

Bursa'nın Keles ve Harmancık ilçelerinden yapılacak çalışmalardan dolayı su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Çalışmalar çerçevesinde Keles İlçesi Kirazlı Mahallesi ve civarında, 09.05.2022 16.05.2022 tarihleri arasında, 09:00 16.30 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Yine İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Harmancık İlçesi Merkez Mahallesi, Ece Mahallesi ve civarında, 09.05.2022 31.05.2022 tarihleri arasında, 09:00 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır"

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