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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendisine tepki gösteren 2 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

İHA

Kendisine tepki gösteren 2 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hasarlı trafik kazasının ardından kendisini uyaran 2 kişiyi tabancayla vurarak yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün Mesudiye Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi. Hakan K. (36) yönetimindeki 43 RK 702 plakalı otomobil, Samet T. (37) yönetimindeki 16 KNH 10 plakalı otomobile çarptı. Hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmayı duyarak evlerinden sokağa çıkan Mustafa Y. (40) ve Yusuf M. (39), bağıran sürücü Hakan K.'ya tepki gösterdi. Hakan K., kendisini bağırmaması için uyaran Mustafa ve Yusuf'a belindeki tabancayı çıkarıp kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet ettiği 2 kişi kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenilirken, kaçan sürücü Hakan K. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı Hakan K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli Hakan K.'nın ifadesinde, "Kazanın ardından kazayla alakası olmayan 2 kişi ile tartıştım. Alkollüydüm, tartışma büyüdü ve arbede sırasında ateş ettim" dediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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