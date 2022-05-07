Dolandırıcılardan yeni yöntem: Altınları inceleyip vereceğiz Gasp ettiği altınlarla otomobil aldı 120 ayrı güvenlik kamerasının izlenmesi sonucu kıskıvrak yakalandı

Bursa'da dolandırıcı bir şahıs kendisini polis olarak tanıttıktan sonra 'evdeki altınları inceleyip size vereceğiz' diyerek yüklü miktarda altın ve doları gasp ederek kayıplara karıştı. Şüpheli, gasp ettiği altınları bozdurarak kendisine otomobil aldı. Polis ekiplerince yaklaşık 120 ayrı güvenlik kamerası izlenmesi sonucu şüpheli kıskıvrak yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta cuma günü merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar H.G.'yi (68) arayarak, ''polisiz, adınız bir dosyada suça karıştı, evdeki altınları inceleyip size geri vereceğiz'' dediler. Panik yapan H.G. korkarak evinin adresini verdi. Hemen harekete geçen dolandırıcı şahıs, H.G'nin ikametine giderek kızı B.G. (34)'nin içinde 3 bin 100 dolar, 12 adet Cumhuriyet altını, 3 adet küçük altın, 1 adet bilezik, 2 adet çift küpe bulunan çantayı zorla alarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde yaklaşık 120 ayrı güvenlik kamerası incelenmesi sonucu şahsın E.B. (25) olduğunu tespit etti.

Şüpheli E.B. polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gasp ettiği dolar ve altınlarla otomobil ve telefon aldı

E.B.'nin, gasp ettiği altın ve dolarları bozdurup 85 bin TL'ye otomobil aldığı ve ayrıca 12 bin TL'ye telefon aldığını tespit etti. Ayrıca ekipler şüphelinin üstünde yapılan aramada 16 bin 770 TL suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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