İznik'in o mahallelerine de doğalgaza kavuşuyor

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın girişimleriyle 2022 yılında başlatılan doğalgaz alt yapı çalışmaları, Orhaniye ve Çakırca mahalleleriyle devam ediyor.

Bursagaz Koordinasyonu ile yürütülen çalışmaları değerlendiren İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “2022 yatırımlarına aldığımız doğalgaz çalışmalarına Dırazali Mahallesi ile start verdik. Dırazali Mahallesine yaklaşık 2 bin metre ana hat olmak üzere bin 600 metre de evsel bağlantı yapılacak. Dırazali Mahallesindeki çalışmaların ardından Orhaniye ve Çakırca Mahallerinde çalışmalara devam edilecek. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ve AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut’a bu süreçteki destekleri için teşekkür ediyorum. Doğalgaz Mahallelerimize hayırlı olsun” dedi.

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