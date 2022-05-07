Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi: 5 gözaltı

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Bursa'da oto hırsızlığına karışan 5 şüpheli operasyon sonucu yakalanırken, çalınan otomobiller sahiplerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iki hafta içerisinde çalınan 3 otomobilin sahipleri tarafından yapılan ihbar sonucu harekete geçti. İl genelinde yaklaşık 400'e yakın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etmeyi başardı. Şüphelilerin ikametlerine yapılan eş zamanlı baskın sonucu A.Ö., E.S., Y.P., K.M. ve F.Ç. gözaltına alındı.

Yapılan aramalar sonucu çalıntı olduğu belirlenen 3 otomobil polis ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1 kişi serbest kalırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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