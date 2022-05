Acar, “Kültürümüzün temellerini atan annelerimiz toplumun kaderini belirler”

EBS Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Annelik olgusu, inanç değerlerimizden, kültürel ögelerimizden ve var olan geleneklerimizden kopartılarak bir imaja indirgenmek istenmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki eğitim, ailede anneyle başlar.Kültürümüzün temellerini atan annelerimiz, nesiller inşa ederek, toplumumuzun kaderini belirler” dedi.

Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar Anne Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda annelik kavramının önemine vurgu yaptı. Başkan Acar, anneliğin pazarlama metası haline getirilerek toplumun dinamikleriyle oynanmaya çalışıldığına işaret ettiği açıklamasında eğitimin ve annelik kavramının önemine vurgu yaptı.

Başkan Acar yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi, sınırsız fedakârlıklarla nesilleri yetiştiren, yüksek sorumluluk duygusuyla toplumu birleştiren, ailenin temel direği, şefkatin, merhametin, iyiliğintimsali annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyoruz.Anne, neslin teminatı, talimin kaynağıdır. Eğitim, ailede anneyle başlar. Çocukluktan başlayarak duygumuzun, dilimizin, aklımızın ve kültürümüzüntemellerini atan annelerimiz, nesillerinşa ederek, toplumumuzun kaderini belirler.” dedi

“Annelik olgusu inanç ve değerlerimizden kopartılmak isteniyor”

Anneliğin metalaştırılmasının kabul edilemez olduğuna değinen Acar şöyle devam etti, “Ne var ki, tüm değerlerimize musallat olan kapitalizm, annelik gibi ulvi bir değeri de kendine pazarlama metası hâline getirmiş, pazarlama teknikleriyle içini boşaltmış, anneliği aşındırmak için her türlü arayüzü kullanmıştır. Bunu hayatın her alanına yaymaya; sinemadan dizi sektörüne, gazete manşetlerinden sosyal medyaya kadar anneliği kendi bağlamından kopararak kendine hizmet eder hâle getirmeye çalışmış ve çalışmaktadır.Annelik, inanç değerlerimizden, kültürel ögelerimizden ve var olan geleneklerimizdenkopartılarak bir imaja indirgenmek istenmektedir. Bu bozuk anlayışın neticesinde annelik inşa edici, yapıcı ve birleştirici toplumsal rolünden uzaklaştırılarak, kapitalizmin sınırlarına hapsolmaktadır.Bizim tarihimizin her evresinde anneler büyük rol üstlenmiştir. Savaşın da barışın da annesiz olmadığı bu topraklar kendi değerlerinden asla vazgeçmeyecektir.

“Kadınlarımız için mücadelemiz sürüyor”

Kadınların iş hayatındaki rolü ve önemine vurgu yapan Acar son olarak şunları söyledi, “EğitimBirSen olarak, hayatımızın her anında emek veren annelerimizin çalışma hayatında çalışma şartlarının iyileştirilmesi, annelik duygusunu örselemeden, annelik sorumluluğunu daha fazla yerine getireceği, işi ile çocuğu arasında vicdan muhasebesi yapmak zorunda kalmadan hizmet üreteceği bir çalışma hayatına ve hayat standardına sahip olması en önemli mücadele alanlarımızdan biridir.Her yönüyle hayatımızda büyük önemi ve değeri olan, varlıkları bize güç veren, varlığımızın maharetli mimarları bütün annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyor, kendilerine sağlık ve mutluluk diliyoruz.”

