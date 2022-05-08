Mustafakemalpaşa Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri gün sayıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesinde yılların özlemi olan Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesislerinin ikinci etabında çalışmaları hızlandırdı. Bir çok büyük şehirde bile eşine az rastlanır tesisin yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde temeli 1991 yılında atılan ancak hiç kullanılmadan kaderine terk edilen yüzme havuzunun bulunduğu alanı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin merkezi haline getirecek dev projede ikinci etap çalışmaları hızla devam ediyor. İlçe girişindeki Etibank’ın karşısında bulunan yaklaşık 37 dönümlük alanı ilçeye kazandırmak için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, içinde yüzme havuzu, tenis kortları, spor salonları, sahalar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, konferans ve sergi salonları ile belediye hizmet birimlerinin bulunacağı dev kompleks için Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile işbirliğine gitmişti. Projenin ikinci etap ihalesi çerçevesinde çalışmalar hızla ilerlerken, korkuluk montajı, havuz etrafı yerden ısıtma sistemleri ve büyük salon tribün imalatları devam ediyor.

Tam bir yaşam merkezi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bünyesinde eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarını barındıran tesisin tam bir yaşam merkezi olacağını söyledi. İlçe halkına 7/24 hizmet edecek bir mekan hazırlandığını dile getiren Başkan Aktaş, "Spor salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla, etkinlik merkezleriyle, kültür merkezleriyle, belediyenin irtibat ofisleriyle, yine konferans salonlarıyla muazzam, büyük şehirlerde bile az bulunur tesislerden bir tanesi burada hayat buluyor. Çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz yıl sonuna kadar çalışmaları tamamlamak. Çok iddialıyız. Gerçekten bittiğinde tam bir yaşam merkezi olacak. Çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere tüm Mustafakemalpaşalıların yoğun bir şekilde istifade edeceği yerlerden bir tanesi olacak" dedi.

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