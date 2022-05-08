Bursaspor - Ümraniyespor: 3-2

Muammer İRTEM-Hasan BOZBEY/BURSA,(DHA)-STAT: Bitci Timsah Park
HAKEMLER: Yasin KOL, Muhammet YUMAK, Oğuz TERZİ
BURSASPOR: Canberk Yurdakul-Mehmet Erdem Uğurlu-Luka CapanNicolas Zalazar-Uğur Kaan Yıldız-Thievy Bifouma(DK. 75 Kubilay Sönmez)-Burak Altıparmak(DK. 90 Vefa Temel) -Enver Cenk Şahin(DK. 75 Namık Alasgarov) -Massimo Bruno(DK. 84 Elton Acolatse)-İsmail Yüksek(DK. 46. Hasan Ayaroğlu)-Joao Pedro
ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir-Avdija Vrsajevic-Alim Öztürk-Mustafa Eser-Faruk Can Genç(DK. 70 Emre Nefiz)-Kartal Şen-Ajdin Hasic(DK. 70 Atakan Üner) -Emre Gültekin(DK. 70 Fatih Yiğit Şanlitürk) -Antonio Mrsic-Idrissa Camara(DK. 87 Oğuz Gürbulak )-Stefano Napoleoni(DK. 70 Yacine Bammou)
GOLLER: DK. 24 Luka Capan, DK. 61 Enver Cenk Şahin, 90+5 Uğur Kaan Yıldız (Bursaspor) DK. 42 Ajdin Hasic, DK. 52 Idrissa Camara (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Mehmet Erdem Uğurlu, Nicolas Zalazar, Enver Cenk Şahin (Bursaspor) Avdija Vrsajevic, Orkun Özdemir (Ümraniyespor)Spor Toto 1´inci Lig´in 36´ncı hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor´u bulduğu son dakika golüyle 3-2 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR:
Maça iki ekip de kontrollü oyunla başladı.
14´üncü dakikada Ümraniyespor´da Antonio Mrsic, ceza sahası içinde topla buluştu. Mrsic´in vuruşunu kaleci Canberk Yurdakul kurtardı.
24´üncü dakikada serbest vuruş kullanan Enver Cenk Şahin, topu ceza sahasına ortaladı. Luca Capan´ın kafa vuruşuyla top ağlara gitti ve ev sahibi ekip maçta 1-0 öne geçti.
42´nci dakikada Avdija Vrsajevic´in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ajdin Hasic, topu ağlarla buluşturdu: 1-1
45+3´üncü dakikada Faruk Can Genç`in vuruşunu kaleci Canberk çıkardı. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
48´inci dakikada Bursasporlu Joao Pedro´nun kafa vuruşunu kaleci Orkun Özdemir kurtardı.
54´üncü dakikada Massimo Bruno´nun pasıyla topla buluşan Enver Cenk Şahin´in vuruşu dışarıya çıktı.
59´uncu dakikada köşe vuruşu kullanan Kartal Yılmaz, topu ceza sahasına ortaladı. Idrissa Camara´nın kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu ve Ümraniyespor maçta 2-1 öne geçti.
61´inci dakikada Massimo Bruno´nun yerden pasında topla buluşan Enver Cenk Şahin´in vuruşuna kaleci Orkun Özdemir müdahale etse de başarılı olamadı: 2-2
Maçta eşitliğin sağlanmasının ardından Bursaspor, oyuna ağırlığını koydu. Bifouma ve Bruno´nun şutlarını Orkun Özdemir çıkardı.
75´inci dakikada Joao Pedro´nun ceza sahası dışından vuruşu az farkla dışarıya çıktı.
78´inci dakikada Joao Pedro´nun sol çaprazdan vurduğu şutu, konuk ekip kalecisi Orkun Özdemir kurtardı ve top kornere çıktı.
81´inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Namık Alaskarov´un etkili vuruşunda Orkun Özdemir topu parmaklarının ucuyla çıkardı.
85´inci dakikada Elton Acolatse´nin pasında Burak Altıparmak ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Altıparmak´ın vuruşunda konuk ekip kalecisi Orkun Özdemir gole izin vermedi.
89´uncu dakikada topla buluşan Burak Altıparmak önünde boş bir alan buldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Altıparmak topu ayağından açınca, kaleci Orkun Özdemir topa sahip oldu.
90+5´inci dakikada Mehmet Erdem Uğurlu´nun ceza sahasını dışından vuruşunu Orkun Özdemir kurtardı. Kaleciden dönen topun ardından kale önünde topla buluşan Uğur Kaan Yıldız topu ağlara gönderdi. 3-2
Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca maç Bursaspor´un 3-2´lik üstünlüğüyle sona erdi (DHA) DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Hasan BOZBEY
2022-05-08 18:09:30
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