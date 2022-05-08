Bursaspor - Ümraniyespor: 3-2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor - Ümraniyespor: 3-2

DHA

Bursaspor - Ümraniyespor: 3-2


Muammer İRTEM-Hasan BOZBEY/BURSA,(DHA)-STAT: Bitci Timsah Park
HAKEMLER: Yasin KOL, Muhammet YUMAK, Oğuz TERZİ
BURSASPOR: Canberk Yurdakul-Mehmet Erdem Uğurlu-Luka CapanNicolas Zalazar-Uğur Kaan Yıldız-Thievy Bifouma(DK. 75 Kubilay Sönmez)-Burak Altıparmak(DK. 90 Vefa Temel) -Enver Cenk Şahin(DK. 75 Namık Alasgarov) -Massimo Bruno(DK. 84 Elton Acolatse)-İsmail Yüksek(DK. 46. Hasan Ayaroğlu)-Joao Pedro    
ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir-Avdija Vrsajevic-Alim Öztürk-Mustafa Eser-Faruk Can Genç(DK. 70 Emre Nefiz)-Kartal Şen-Ajdin Hasic(DK. 70 Atakan Üner) -Emre Gültekin(DK. 70 Fatih Yiğit Şanlitürk) -Antonio Mrsic-Idrissa Camara(DK. 87 Oğuz Gürbulak  )-Stefano Napoleoni(DK. 70 Yacine Bammou)
GOLLER: DK. 24 Luka Capan, DK. 61 Enver Cenk Şahin, 90+5 Uğur Kaan Yıldız (Bursaspor) DK. 42 Ajdin Hasic, DK. 52  Idrissa Camara (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Mehmet Erdem Uğurlu, Nicolas Zalazar, Enver Cenk Şahin (Bursaspor) Avdija Vrsajevic, Orkun Özdemir (Ümraniyespor)Spor Toto 1´inci Lig´in 36´ncı hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor´u bulduğu son dakika golüyle 3-2 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR:
Maça iki ekip de kontrollü oyunla başladı.
14´üncü dakikada Ümraniyespor´da Antonio Mrsic, ceza sahası içinde topla buluştu. Mrsic´in vuruşunu kaleci Canberk Yurdakul kurtardı.
24´üncü dakikada serbest vuruş kullanan Enver Cenk Şahin, topu ceza sahasına ortaladı.  Luca Capan´ın kafa vuruşuyla top ağlara gitti ve ev sahibi ekip maçta 1-0 öne geçti.
42´nci dakikada Avdija Vrsajevic´in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ajdin Hasic, topu ağlarla buluşturdu: 1-1
45+3´üncü dakikada Faruk Can Genç`in vuruşunu kaleci Canberk çıkardı. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
48´inci dakikada Bursasporlu Joao Pedro´nun kafa vuruşunu kaleci Orkun Özdemir kurtardı.
54´üncü dakikada Massimo Bruno´nun pasıyla topla buluşan Enver Cenk Şahin´in vuruşu dışarıya çıktı.
59´uncu dakikada köşe vuruşu kullanan Kartal Yılmaz, topu ceza sahasına ortaladı. Idrissa Camara´nın kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu ve Ümraniyespor maçta 2-1 öne geçti.
61´inci dakikada Massimo Bruno´nun yerden pasında topla buluşan Enver Cenk Şahin´in vuruşuna kaleci Orkun Özdemir müdahale etse de başarılı olamadı: 2-2
Maçta eşitliğin sağlanmasının ardından Bursaspor, oyuna ağırlığını koydu. Bifouma ve Bruno´nun şutlarını Orkun Özdemir çıkardı.
75´inci dakikada Joao Pedro´nun ceza sahası dışından vuruşu az farkla dışarıya çıktı.
78´inci dakikada Joao Pedro´nun sol çaprazdan vurduğu şutu, konuk ekip kalecisi Orkun Özdemir kurtardı ve top kornere çıktı.
81´inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Namık Alaskarov´un etkili vuruşunda Orkun Özdemir topu parmaklarının ucuyla çıkardı.
85´inci dakikada Elton Acolatse´nin pasında Burak Altıparmak ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Altıparmak´ın vuruşunda konuk ekip kalecisi Orkun Özdemir gole izin vermedi.
89´uncu dakikada topla buluşan Burak Altıparmak önünde boş bir alan buldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Altıparmak topu ayağından açınca, kaleci Orkun Özdemir topa sahip oldu.
90+5´inci dakikada Mehmet Erdem Uğurlu´nun ceza sahasını dışından vuruşunu Orkun Özdemir kurtardı. Kaleciden dönen topun ardından kale önünde topla buluşan Uğur Kaan Yıldız topu ağlara gönderdi. 3-2
Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca maç Bursaspor´un 3-2´lik üstünlüğüyle sona erdi (DHA) DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Hasan BOZBEY
2022-05-08 18:09:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu, Şehit Talha Bahadır'ın ailesini ziyaret etti / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Şehit Talha Bahadır'ın ailesini ziyaret ...
Bakan Soylu, Şehit Talha Bahadır'ın ailesini ziyaret etti (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Şehit Talha Bahadır'ın ailesini ziyaret ...
Bursaspor - Ümraniyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Ümraniyespor (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 - Ümraniyespor: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 - Ümraniyespor: 1 (İlk ...
Bursa'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bursa'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Mustafakemalpaşa Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri gün sayıyor
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor ...
Acar, “Kültürümüzün temellerini atan annelerimiz toplumun kaderini belirler”
YEREL HABERLER Acar, “Kültürümüzün temellerini atan annelerimiz ...
Yıldırımlı kadınların elinden keçe sanatı
YEREL HABERLER Yıldırımlı kadınların elinden keçe sanatı
BGC’den sağduyu çağrısı
YEREL HABERLER BGC’den sağduyu çağrısı
Engelsiz mutfak yüzleri güldürüyor
YEREL HABERLER Engelsiz mutfak yüzleri güldürüyor
Otomotiv ihracatı nisanda yüzde 11,5 arttı Otomotiv ihracatı 2,7 milyar dolar oldu
YEREL HABERLER Otomotiv ihracatı nisanda yüzde 11,5 arttı Otomotiv ...
Bahar geldi, o yayla muhteşem görüntüye kavuştu Baharda bu yaylayı gören hayran kalıyor
YEREL HABERLER Bahar geldi, o yayla muhteşem görüntüye ...
Mustafakemalpaşa’da ücretsiz toprak analizi
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da ücretsiz toprak analizi
Marul tarlada 2 lira tezgahta 10 lira Üretici ucuz sebze isteyen tüketiciyi tarlaya davet etti
YEREL HABERLER Marul tarlada 2 lira tezgahta 10 lira Üretici ucuz ...
Yargıtay: "Ölen kişinin ardından manevi tazminat davası açılmaz"
YEREL HABERLER Yargıtay: "Ölen kişinin ardından manevi tazminat ...
Kuluçkaya yatan Yaren leyleğin yavrularının yumurtadan çıkması bekleniyor
YEREL HABERLER Kuluçkaya yatan Yaren leyleğin yavrularının ...
Toplu taşıma şoförü fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Toplu taşıma şoförü fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye ...
Otobüs şoförü, aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü
YEREL HABERLER Otobüs şoförü, aracında rahatsızlanan yolcuyu ...
Çalıntı otomobil, 60 kilometrelik kovalamacanın ardından terk edilmiş halde bulundu
YEREL HABERLER Çalıntı otomobil, 60 kilometrelik kovalamacanın ...
Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol: 85-82
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol: 85-82
Yangında mahsur kalan muhabbet kuşları ve kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan muhabbet kuşları ve kediyi ...
O fotoğrafla gündem olmuşlardı...Nikah masasına oturuyorlar
YEREL HABERLER O fotoğrafla gündem olmuşlardı...Nikah masasına ...
Gemlik Kızılay ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yanındaydı
YEREL HABERLER Gemlik Kızılay ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin ...
Küçük Elif'in yüzünü itfaiye ekipleri güldürdü
YEREL HABERLER Küçük Elif'in yüzünü itfaiye ekipleri güldürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.