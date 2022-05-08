İçişleri Bakanı Soylu, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'ndeki anıt mezarını ziyaret etti. Soylu'ya Bursa Valisi Yakup Canbolat, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, protokol üyeleri eşlik etti. Bakan Soylu'nun Umurbey ziyareti yaklaşık 2 saat sürdü.

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