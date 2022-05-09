Gemlik’in ata tohumları Çanakkale’de

Gemlik Belediyesi, Çanakkale’de düzenlenen Tohum Takas Festivali’nde, 4 çeşit ata tohumunu binlerce katılımcı ile buluşturdu.

Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale Belediyesi’nin düzenlediği Geleneksel Tohum Takas Festivali’ne katıldı. Hafta sonu gerçekleşen festival, kentte bulunan Halk Bahçesi’nde gerçekleşti. Tohum Takas Festivali’ne Türkiye’nin dört bir tarafından yüzlerce üretici katıldı. Üreticiler, kendi ürünlerinin tanıtımını yaparken farklı bölgelerin tohumları ile takas etti. Festivalde ayrıca “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Paneli” gerçekleşti.

Gemlik Belediyesi de festivale 4 çeşit yaklaşık bin 500 paket tohumla katıldı. Adliye’deki tarla ve Kurtul’daki Uygulama Serası’nda üretimi devam eden tohumlar, festivale katılanların yoğun ilgisi ile karşılandı. Festivale özel hazırlanan tohum paketleri kısa sürede tükendi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki şenliklerde Gemlik’in ata tohumlarını tanıtmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Teknoloji gelişiyor, ürün yetiştirmek kolaylaşıyor. Ama ne yazık ki ata tohumlarımızdan, doğal ve organik tarımdan uzaklaşırken çiftçilerimizin maliyetleri de yükseliyor. Enflasyondan dolayı hemşerilerimiz sebze, meyveye, temel gıda maddelerine ulaşmakta zorlanıyor. Bizler belediyeler olarak maliyetine ürün yetiştirip özellikle ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaştırıyoruz. Daha yaşanabilir bir gelecek için sürdürülebilir tarımı, yerli üretimi destekleyeceğiz ve topraklarımıza bereket katmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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