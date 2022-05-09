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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

İHA

Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor, Ümraniyespor galibiyeti sonrası ara vermeden Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı. Yeşilbeyazlı takımda oyuncuların moralli oldukları gözlendi.
Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım, son bölümde çift kale maçlar yaptı.
Ümraniyespor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı.

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