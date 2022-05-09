Şehit Mehmet Güngör Okulu şehit köşesi açıldı

Gemlik'te uzun süredir eğitimde olan Çınar Okulunun Şehit Mehmet Güngör ilk ve orta okulu olarak değiştirilen adının ardından düzenlenen şehit köşesi açıldı.

Törene Bursa Valisi Yakup Canpolat, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik kaymakamı Hasan Göç ve çok sayıda protokol üyesi, davetli, kurum müdürleri ve şehit annesi Ayşe Güngör ile yakınları katıldı. Okul salonunda düzenlenen törenin ardından açılan şehitlik köşesi ziyaret edildi. Vali Canpolat ve beraberindekiler daha sonra Şehit Güngör'ün evine de geçerek burada bir süre aile ile görüştü.

31 Kasım 2008 yılında Jandarma Komando Er Mehmet Güngör, Tokat'ın Niksar ilçesinde Jandarma Komando Taburun’ da görev yapan ve geçici görevle Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde şehit olmuştu.

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