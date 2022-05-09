Ormanda kaybolan alzheimer hastası, akıllı saati sayesinde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanda kaybolan alzheimer hastası, akıllı saati sayesinde bulundu

DHA

Ormanda kaybolan alzheimer hastası, akıllı saati sayesinde bulundu


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki alzheimer hastası Mehmet Yılmaz, arama kurtarma ekipleri tarafından kolundaki akıllı saate yüklü uygulama sayesinde ormanda bulundu.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Mehmet Yılmaz saat 14.30 sıralarında evinden çıktı. Akşam saatlerine kadar kendisinden haber alınamayan Yılmaz'ın ailesi, durumu polise bildirdi. Ailesiyle irtibata geçen polis, Yılmaz'ın hastalığı nedeniyle sık sık kaybolduğunu, bu nedenle ailesi tarafından akıllı saat alınıp saate ve telefonlarına uygulama yükleyerek konumunu görebildiklerini öğrendi. Akıllı saatteki uygulamadan Yılmaz'ın, Zümrütevler Mahallesi orman bölgesinde bulunduğunu belirleyen polis, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
8 SAAT SONRA BULUNDU
İhbar üzerine AFAD ve ANDA arama kurtarma ekipleri Yılmaz'ı ormanda aramaya başladı. Yaklaşık 8 saat süren aramanın ardından Mehmet Yılmaz bulunarak, 112 ekiplerinin bulunduğu yere getirildi. Burada yapılan ilk kontrollerinin ardından Yılmaz, tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mehmet Yılmaz'ın yaklaşık 4 yıldır alzheimer hastası olduğunu belirten kızı Güler Ak, "Saat 14.30 sıralarında çıkmış evden. Ablam bana akşam üstü haber verdi. Kolunda akıllı saat var. Ona yüklediğimiz uygulama bütün kardeşlerimde var. Babamı kaybolduğu zaman uygulamaya bakarak buluyoruz. Şarjı az olduğu için çok girmiyoruz ki bitmesin diye. Bu nedenle geç haberimiz oldu. Ablam haber verince eşimle birlikte çıkıp geldik. En son konumu ormanın içinde veriyordu. Eşim de AFAD ekipleriyle birlikte aramaya çıktı ve bulduklarını haber verdi" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-05-09 23:47:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uludağ'da kayıp alarmı: Yaşlı adam kolundaki akıllı saat sayesinde bulundu Alzheimer hastası yaşlı adam 8 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Uludağ'da kayıp alarmı: Yaşlı adam kolundaki akıllı ...
İşçi çıkaran fabrika önünde servis aracına saldırı girişimi
YEREL HABERLER İşçi çıkaran fabrika önünde servis aracına saldırı ...
Şehit Mehmet Güngör Okulu şehit köşesi açıldı
YEREL HABERLER Şehit Mehmet Güngör Okulu şehit köşesi açıldı
Kestelli kadınlar gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Kestelli kadınlar gönüllerince eğlendi
Kestelliler, ilçenin geleceği için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Kestelliler, ilçenin geleceği için kolları sıvadı
Hastane enfeksiyonlarını önlemenin en kolay yolu el hijyeni
YEREL HABERLER Hastane enfeksiyonlarını önlemenin en kolay yolu el ...
Vali Canbolat'tan, Celal Bayar´ın evinin restorasyonunun gecikmesine tepki
YEREL HABERLER Vali Canbolat'tan, Celal Bayar´ın evinin ...
Gürsulu çocuklardan şehit annelerine anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Gürsulu çocuklardan şehit annelerine anlamlı ziyaret
Balaban Mesire Alanı açılışa hazır
YEREL HABERLER Balaban Mesire Alanı açılışa hazır
Bursa´da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi´ndeki projede sona gelindi 
YEREL HABERLER Bursa´da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi´ndeki projede ...
Bursaspor kalan 2 maçı kazanırsa ligde kalıyor
YEREL HABERLER Bursaspor kalan 2 maçı kazanırsa ligde kalıyor
Yıldırım'da Eguvan coşkusu yaşandı
YEREL HABERLER Yıldırım'da Eguvan coşkusu yaşandı
Metrodaki sigara kavgası güvenlik kamerasında Kavgaya karışan gençler 'Suriyeli' yalanına tepki gösterdi
YEREL HABERLER Metrodaki sigara kavgası güvenlik kamerasında Kavgaya ...
Bursa'da 25 kilometre süren takip, polis barikatında bitti (2)
YEREL HABERLER Bursa'da 25 kilometre süren takip, polis barikatında ...
Kovalamaca sonucu yakalanan gasp suçundan aranan şahıslar adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kovalamaca sonucu yakalanan gasp suçundan aranan ...
Bursaspor Basketbol Takımı, üç oyuncusuyla sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Bursaspor Basketbol Takımı, üç oyuncusuyla sözleşme ...
Tarihi projede son engel de ortadan kalkıyor
YEREL HABERLER Tarihi projede son engel de ortadan kalkıyor
Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı
Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ...
Ünlü oyuncu İznik'te ihaleyi kaybetti
YEREL HABERLER Ünlü oyuncu İznik'te ihaleyi kaybetti
Trafiğe kapalı caddelerin güvenliği atlı polislere emanet
YEREL HABERLER Trafiğe kapalı caddelerin güvenliği atlı polislere ...
Pazarın ateşi düştü Havaların ısınmasıyla pazarda fiyatlar yüzde 70 düştü
YEREL HABERLER Pazarın ateşi düştü Havaların ısınmasıyla pazarda ...
Çorba çeşmeleri glütensiz aktı
YEREL HABERLER Çorba çeşmeleri glütensiz aktı
Başkan Aktaş, annelerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, annelerle buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.