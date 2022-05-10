Duvar ile depo arasına sıkışan yavru kedi kurtarıldı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde okul bahçesindeki prefabrik depo ile duvar arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İnegöl Nene Hatun Kız Meslek Lisesi bahçesindeki prefabrik depo ile duvar arasından kedi sesi geldiğini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, duvar ile depo arasına sıkışan kediyi titizlikle yürütülen çalışmanın ardından kurtardı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, sokağa bırakıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-05-10 11:04:10



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