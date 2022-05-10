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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı

İHA

Bursa’da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ve Spor Toto Teşkilatı’nın katkılarıyla hayata geçirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda trafik kurallarını temelden öğrenen bir nesil yetişecek.
Bursa’da trafik ve ulaşımın sorun olmaktan çıkması için yeni yollar, köprü ve kavşaklar, raylı sistemler, toplu taşımanın yaygınlaştırılması gibi pek çok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, trafik kurallarını iyi bilen, donanımlı nesil yetişmesi için ayrıcalıklı bir projeyi kente kazandırdı. Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi’nde Nilüfer Çayı kenarındaki 6065 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen ve inşaat alanı 530 metrekare olan projede imalatlar tamamlandı. İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ve Spor Toto Teşkilatı’nın da katkılarıyla hayata geçirilen proje, tamamen eğitim amaçlı olarak tasarlandı. Yaklaşık 300 metre bisiklet yolu ve yürüyüş yolunun yer aldığı projede; 1 adet idari yönetim binası, 1 adet minyatür oto deposu, 126 kişi kapasiteli 1 adet kapalı tribün, 1 adet geçit tüneli ve 1 adet yaya üst geçidi bulunuyor.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Emniyet Müdürlüğü’nün uhdesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle çocuklara trafik eğitiminin verileceği parkı inceledi. Hasan Ali Yücel İlkokulu ve Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerini temel trafik eğitimi aldıkları salonda ziyaret eden Vali Canbolat ve Başkan Aktaş, daha sonra pistte uygulamalı eğitim alan öğrencileri izledi.
"Trafik eğitimi temelden başlıyor"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, küçük gibi görünen ancak Bursa’da trafiğin geleceği açısından büyük önem taşıyan bir yatırımı kente kazandırdıklarını söyledi. Her yıl nüfusu 4050 bin artan, buna bağlı olarak araç sayısı da sürekli yükselen Bursa’da en fazla konuşulan konunun trafik olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa’da trafikle alakalı ne yatırım yapılırsa azdır diye düşünüyorum. İşte bu manada bana göre geleceğimiz için güzel bir yatırımı gerçekleştirdik. Bu İçişleri Bakanlığımızın bir projesi. Spor Toto Teşkilatının da 1,5 milyon TL desteği söz konusu. Araç, ekipman, yeşil alan düzenlemeleriyle beraber 4 milyon 227 bin liraya mal oldu. Projeyi tamamlayıp, İl Emniyet Müdürlüğümüze teslim ettik. Burada polis arkadaşlarımızın nezaretinde çocuklarımız eğitime tabi tutuluyor. Geleceğimiz olan çocuklarımız bir yaya olarak da bir araç sürücüsü olarak da veya bir toplu taşıma kullanıcısı olarak da kural ve kaideleri iyi bilen, gerekli hassasiyeti gösteren bireyler olsun istiyoruz. Bursa trafiğine, Bursa'nın ulaşımına yapılmış güzel bir yatırım” dedi.
"Okulların tamamı gelecek"
Bursa Valisi Yakup Canbolat da “Bursa’mıza güzel bir çocuk trafik eğitim parkı kazandırdık. Bütün çocuklarımızın bilinçlendirilmesi, trafik konusunda eğitilmesi noktasında bu parkı kullanacağız. Bursa’mızın merkezinde, çocuklarımızın rahatlıkla ulaşabileceği, bütün okullarımızın rahatlıkla ulaşılabileceği bir lokasyonda. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüz işbirliği yapacak ve burayı birlikte işletecek. Yapacağımız programlar çerçevesinde bütün çocuklarımızı buraya getireceğiz. Özel ve kamu okullarının tamamını getireceğiz. Çocuklarımıza yaya ve sürücü olarak dikkat etmeleri gereken trafik eğitiminin bilinçlendirme faaliyetlerini burada yapacağız. Çocukken verilen eğitimin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü onlar; yarın yetişkin bireyler, toplumda ileri gelen insanlar olacak. Çocuklarımıza bu eğitimi verirsek, inşallah toplumda trafik kazaları da azalır. Diğer emniyet tedbirlerine ve kurallarına uyma noktasında da vatandaşlık bilinci gelişir diye düşünüyoruz. Bursa’mıza ve çocuklarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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