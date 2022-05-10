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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Makineye sıkışan işçi yaralandı

İHA

Makineye sıkışan işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren cam fabrikasında meydana gelen olayda makineye sıkışan işçi yaralandı.
Olay, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren cam fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Mehmet C. (49), lazer kesim makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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