Halk müziği öğrencilerinden yılsonu konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü’nün yılsonu öğrenci konseri müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda öğrenciler, yıl boyunca aldıkları eğitimleri sahneye taşıdı. Birinci bölümde; ikinci sınıf bağlama öğrencileri öğretmenleri Emrah İnanır ile, üçüncü sınıf bağlama öğrencileri öğretmenleri Anıl Aşkıner Saper ile, dördüncü sınıf bağlama öğrencileri öğretmenleri Nida Okşaş ile ve kabak kemane öğrencileri öğretmenleri Cemil Menteşe ile aynı sahneyi paylaştı. Birinci bölüm sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran, öğrencileri yetiştiren enstrüman öğretmenlerine çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Konserin ikinci bölümünde ise Şef Hamit Gazigil eşliğinde THM Bölümü Öğrenci Korosu ve sazları sahne aldı. Karadeniz’den Kerkük’e, Orta Anadolu’dan Doğu Anadolu’ya, Ege’den Akdeniz’e kadar geniş repertuar hazırlayan koro, salonu dolduran seyircilerden büyük alkış topladı. Solist düetleri renkli görüntüler oluştururken, sahne ekibi performansıyla takdir edildi. Gecenin sonunda Türk Halk Müziği Bölüm Başkanı Nilüfer Göl, Şef Hamit Gazigil’e çiçek vererek seyirciye teşekkür etti.

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