Lazer kesim makinesine sıkışan işçi yaralandı

Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´da işçi Mehmet C. (49), çalıştığı cam fabrikasında lazer kesim makinesinde sıkışması sonucu yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki cam fabrikasında meydana geldi. Fabrika işçisi Mehmet C., lazer kesim makinesinde sıkıştı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan Mehmet C., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalçasında ezikler oluşan Mehmet C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-05-10 12:34:30



