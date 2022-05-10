Tekstil sektörüne yeni elemanlar kazandırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekstil sektörüne yeni elemanlar kazandırılıyor

İHA

Tekstil sektörüne yeni elemanlar kazandırılıyor

Yıldırım Belediyesi, istihdamın artırılması ve genç işsizliğin azaltılması hedefiyle önemli projelere imza atıyor. 'Simetri Programı ile Bilgisayar Destekli Jakarlı Kumaş Desen Tasarımı Eğitimi' programında eğitim alan kursiyerler, tekstil sektörüne hazırlanıyor.
Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde, İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Kursları çerçevesindv haftanın 5 günü ‘Simetri Programı ile Bilgisayar Destekli Jakarlı Kumaş Desen Tasarımı Eğitimi’ veriliyor. 20 kişilik eğitim sınıflarında estetik, teknik ve maliyet bazlı yorumlama, dokuma kumaşları, üretim planlarını oluşturma ile kumaş tasarımı ve elde desen çizme ve desen çıkarma çalışmaları uygulamalı olarak gösteriliyor. Verilen 640 saatlik eğitimler tekstil sektörüne hazır hale gelen kursiyerler moda evleri, hazır giyim ve tasarım sektörü ile nakış atölyelerinde çalışabilme imkânı buluyor.
Gençlerin meslek ve iş sahibi olması için ilçeye kazandırılan Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde ücretsiz teknik eğitim kursları verildiğini sözlerine ekleyen Başkan Oktay Yılmaz, “İstihdama katkı sağlamak, toplumun dezavantajlı kesimlerini istihdama kazandırmak için gençlerimizin mesleki bilgi ve becerilerini artırmaya çalışıyoruz. Bursa için hem ulusal hem de uluslararası alanda rekabet edebilecek bir konumda yer alan başta otomotiv olmak üzere, tekstil ve makine sektöründe nitelikli eleman yetiştirmek için ‘Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’mizde gençlerimize hem meslek öğretiyor hem de iş sahibi yapıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım'da su kesintisi
YEREL HABERLER Yıldırım'da su kesintisi
Dezavantajlı çocuklar gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Dezavantajlı çocuklar gönüllerince eğlendi
Can dostlara atıklardan barınak yaptılar
YEREL HABERLER Can dostlara atıklardan barınak yaptılar
Karacabey sosyal yardımlarda da örnek oluyor
YEREL HABERLER Karacabey sosyal yardımlarda da örnek oluyor
Kadınlara özel spor salonu
YEREL HABERLER Kadınlara özel spor salonu
Fetih Şenlikleri’nin kazanan fotoğrafları belli oldu
YEREL HABERLER Fetih Şenlikleri’nin kazanan fotoğrafları belli oldu
Nilüfer’de tiyatro derslerinde “Dram sonrası tiyatro” ele alındı
YEREL HABERLER Nilüfer’de tiyatro derslerinde “Dram sonrası tiyatro” ...
Zifte yapışan keçiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Zifte yapışan keçiyi itfaiye kurtardı
Lazer kesim makinesine sıkışan işçi yaralandı
YEREL HABERLER Lazer kesim makinesine sıkışan işçi yaralandı
Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığa tahliye
YEREL HABERLER Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığa tahliye
İnegöl’de orman ürünleri firmasına 25 personel alacak
YEREL HABERLER İnegöl’de orman ürünleri firmasına 25 personel alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu atletlerden 12 madalya, 1 kupa
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesporlu atletlerden 12 ...
İki duvar arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER İki duvar arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Bursa'da İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi yapılacak
YEREL HABERLER Bursa'da İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi ...
Makineye sıkışan işçi yaralandı
YEREL HABERLER Makineye sıkışan işçi yaralandı
Halk müziği öğrencilerinden yılsonu konseri
YEREL HABERLER Halk müziği öğrencilerinden yılsonu konseri
İki duvar arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER İki duvar arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Mustafakemalpaşa'da tertemiz kazanç
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da tertemiz kazanç
Bursa’da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı
YEREL HABERLER Bursa’da trafik kuralları artık çocuk oyuncağı
Bursa 'sınırları' aşıyor
YEREL HABERLER Bursa 'sınırları' aşıyor
Duvar ile depo arasına sıkışan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Duvar ile depo arasına sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Bursa Devlet Tiyatrosu, Karadeniz Tiyatro Festivaline katılacak
YEREL HABERLER Bursa Devlet Tiyatrosu, Karadeniz Tiyatro Festivaline ...
İnegöl meclisinde taşınmaz satışı görüşüldü
YEREL HABERLER İnegöl meclisinde taşınmaz satışı görüşüldü
7 milyonluk kafenin dekorasyonu hurdadan Hurdacıdan aldıkları malzemelerle kafe açtılar
YEREL HABERLER 7 milyonluk kafenin dekorasyonu hurdadan Hurdacıdan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.