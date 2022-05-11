Zifte saplanan keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

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Bursa'da arazide otlarken zifte saplanan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından Bursa'nın Osmangazi ilçesi Avdancık Mahallesi'ndeki araziye dökülen zifte keçi saplandı. Küçükbaş hayvanlarından keçinin zifte saplandığını gören çoban, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Kendi başına başaramayınca ihbar üzerine bölgeye gelen Bursa Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, keçiyi yapıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olan keçi, sahibine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, bölgeye ziftin kim tarafından döküldüğünü tespit etmek için çalışma başlattı.

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