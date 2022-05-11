Nilüfer'de su kesintisi

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BUSKİ, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde yapılacak olan çalışmalar çerçevesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesi, Kültür Mahallesi ve civarında 12 Mayıs 2022 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.