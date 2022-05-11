Bursa'da AVM'de çökme meydana geldi, AFAD ekipleri sevk edildi

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Bursa'da bir AVM'de çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir AVM'de tavan çökmesi meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ayrıca arama kurtarma köpeklerinin de içeride bulunduğu öğrenildi.

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