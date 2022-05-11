Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor

Muammer İRTEMNevruz İLİMDAROĞLUSemih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, alışveriş merkezindeki giyim mağazasının tavanı çöktü. Enkaz altında 1 kişinin kaldığı iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.
Osmangazi ilçesinde bulunan alışveriş merkezindeki giyim mağazasının tavanının bir kısmı, saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Bu sırada mağazada bulunan müşteriler ile çalışanlar, panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve İHH ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezi tahliye edilirken, ekipler de enkaz altında 1 kişinin kaldığı iddiası üzerine aramakurtarma çalışması başlattı. Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki çalışmalar kapsamında bina yıkımı yapılırken, sarsıntı meydana geldiği ve mağaza tavanının bu sırada çöktüğü iddia edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2022-05-11 14:17:34
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