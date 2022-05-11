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Bursa’da öğrencilerden “Sağlık için hareket et” yürüyüşü

İHA

Dünya Sağlık İçin Hareket Et etkinliğinde Bursalı minik öğrenciler 45 dakikalık yürüyüş gerçekleştirdi

Bursa’da öğrencilerden “Sağlık için hareket et” yürüyüşü

Dünya Sağlık İçin Hareket Et etkinliğinde Bursalı minik öğrenciler 45 dakikalık yürüyüş gerçekleştirdi
Yıldırım Mümin Gençoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri, okul İdaresi, Aile Birliği,Yıldırım Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Müdürü ile birlikte Kurtbasan Caddesi ve Çiçek Caddesi'nde 45 dakikalık farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdiler.
Fiziksel aktiviteyi özendirmek ve obeziteyi önlemek için okul bahçesinde bahar şenliği gerçekleştiren öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı
Şenliğe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nazım Yıldız, okul müdürleri sağlık müdürlüğü çalışanları katıldılar.
Bahar şenliği; yumurta tokuşturma ve topaç çevirme etkinliği ile başladı çuval yarışı, yumurta taşıma, sandalye kapmaca, süngerle su taşıma, denge tahtaları ile yürüme, mandal takmaca, balon patlatma, mumyalama nesne taşıma oyunları ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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