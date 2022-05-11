Tarih yazan çocuklar projesi meyvelerini vermeye başladı

Tarih Yazan Çocuklar Projesi, pek çok okulda hayata geçirilmesinin ardından meyvelerini vermeye başladı. Proje çerçevesinde ilkokul öğrencileri tarafından İslam Medeniyeti bilim insanlarını tanıtmak adına “Bilim Portresi” isimli sergi düzenlendi.

Dijital bağımlılığın ve sanal kahramanların hüküm sürdüğü günümüz dünyasında, çocukların milli bilinç kazanmaları ve tarihlerinden gurur duymaları adına İnegöl Kaymakamlığı, İnegöl Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü “Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de” projesi, meyvelerini vermeye başladı. Çocukların Türk büyüklerini tanımalarını, hayatları ve başarılarıyla topluma örnek olmuş bu gerçek kahramanlardan ilham almaları ve onları rol model olarak benimsemelerini sağlamak üzere geliştirilen proje çerçevesinde, Şakir Lakşe İlkokulu ve Çitli Nihat Korkmaz İlkokulu öğrencileri özel bir sergi hazırladı.

Şakir Lakşe İlkokulu ve Çitli Nihat Korkmaz İlkokulu öğrencileri, proje çerçevesinde tanıdıkları Prof. Dr. Fuat Sezgin’den esinlenerek İslam Dünyası bilim tarihi geçmişini gün yüzüne çıkarmak ve farklı bilim adamlarından eserler ortaya koymuş İslam Medeniyeti bilim insanlarını tanıtmak adına “Bilim Portresi” isimli sergi hazırladı. Farklı portre ve bilimsel çalışmaların yer aldığı sergi, bugün düzenlenen törenle İnegöl Kent Müzesinde açıldı. Törene Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, okul idarecileri ile öğrenciler ve davetliler katıldı.

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