Türk dünyasının geleneksel sanatları vitrine çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen ve bu yıl ‘Türk Dünyası’ temasıyla düzenlenen 5. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali, Türk dünyasının geleneksel sanatlarını Bursa’da buluşturdu.

Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi sebebiyle, bu yıl beşincisi düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali, ‘Türk Dünyası’ temasıyla yapıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki festivale; Adıyaman, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İçel, İstanbul, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa, Yalova ve Zonguldak ile Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tataristan, Macaristan ve BosnaHersek’ten 80 sanat dalında 112 sanatçı eseriyle katıldı. Mehter takımının gösterisiyle başlayan festivalin açılış töreninde; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Daire Başkanı Serkan Emir Erkmen, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ve BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak ile çok sayıda davetli yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Bursa’nın ‘tarihi ile büyüleyici bir yer olmasının yanında’ şehir kimliğini oluşturan kültürel değerlerinin sanat dünyasına ilmek ilmek işlendiği bir bölge olduğunu söyledi. Bursa’nın sanayisiyle, kültürel ve sosyal hayatı ile öne çıkmayı başarabilen, farklı etkinliklerle sosyokültürel hayatını sürekli zenginleştiren bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her projede kültürel ve sanatsal değerlerimizi sadece Türk milletine değil tüm dünyaya bırakılacak mirasımız olarak görüyor ve gözetiyoruz. Yöresel sanat dallarımızı genç nesillere aktarma projelerimizde, tarihi ve kültürü ile bütünleşen programlara imza atıyoruz. Bursa Kent Konseyi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen festivalimizde de 7 ülkeden 112 sanatçı eserlerini sergileme imkanı bulacak. 80 stantta 22'si yurt dışından olmak üzere 112 ustamız atölye çalışmaları ve gösterilerle inşallah unutulmayacak bir festivali yaşatacaklar. Ayrıca 80 farklı sanat dalından 2000'in üzerinde eser de sanatseverlerle buluşmuş olacak. Bunlar bizim geleceğimiz, bunlar bizim her şeyimiz” dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de geleneksel sanatların ‘kültürün nesilden nesile aktarılmasında’ büyük rolü bulunduğunu hatırlattı. Geleneksel sanatları yaşatmaya ve tanıtmaya çalışan ustaların eserlerinin bu festivalde sergileneceğini dile getiren Raev, TÜRKSOY olarak da bu değerlerin geleceğe aktarılması noktasında çaba harcadıklarını kaydetti.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da kültür ve sanatını kaybetmiş toplumların bitmeye mahkum olduğunu belirterek, “Sanatçılarımızı her zaman olduğu gibi baş tacı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Sanatçılarımız olduğu sürece ülkemiz her zaman ayakta kalacaktır. Buna inanıyorum” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Daire Başkanı Serkan Emir Erkmen ise, geleneksel sanatların yaşatılması ve geleceğe aktarılması yönündeki çalışmalara Bakanlık olarak son derece önem verdiklerinin altını çizdi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, stantları gezerek, geleneksel el sanatlarını yakından inceledi.

