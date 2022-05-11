3 bin 287 TL ceza yiyen sürücü şov yaptı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik uygulama başlattılar. Kask kullanmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Cezai işlem makbuzunu yırtıp atan sürücü Raşit I., polis ekiplerine tepki gösterip şov yaptı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Cuma mahallesi Hastanede caddesi üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama başlattılar. Uygulama da kask kullanmayan sürücü durduruldu. Sürücü Raşit I.'ya aracına plaka takmamaktan 3 bin 91 TL, Kask kullanmamaktan 196 TL cezai işlem uygulandı.

Basın mensuplarını gören sürücü, motosikletin koltuğunun altından çıkardığı plakayı eline alarak, "Şöyle de çek" dedi.

Kazanın ardından plakasının yerinden çıktığını söyleyen sürücü, "Cumartesi günü kaza yaptım. Bana 3 bin 287 TL cezai işlem uygulandı. Kaza yaptım diyorum anlamıyorsunuz." diyerek ceza makbuzunu yırtıp attı. Şov yapan sürücü, hızla gitti.

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