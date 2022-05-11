İnegöl Belediyesi’nin Milli Eğitim Müdürlüğü ve Lise Rehberlik Zümresi ile Hanife Selçuk Teşik Rehberlik Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlediği 5. Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri başladı. 2 gün açık kalacak olan, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerine yol gösterecek etkinlikte 22 üniversite ile 15 meslek standı yer alıyor.

Gençlerin hayatına yön verecek üniversite ve meslek tercihi konusunda en doğru kararları verebilmeleri, gelecek adına zaman kaybetmeden doğru seçimler yapabilmeleri adına İnegöl Belediyesi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri, bu yıl 5’inci kez düzenleniyor. Lise Rehberlik Zümresi ve Hanife Selçuk Teşik Rehberlik Araştırma Merkezi koordinasyonunda Belediye Spor Salonunda yapılan 5. Üniversite ve Meslek Tanıtım Günlerinde bu yıl 22 üniversite ve 15 meslek standı olmak üzere toplam 37 stant yer alıyor. 1112 Mayıs’ta 2 gün boyunca 10.0018.00 saatleri arasında açık olacak organizasyonda, 11 ve 12. sınıf öğrencileri stantları ziyaret ederek üniversiteleri ve bölümleri tanıyıp meslekler hakkında bilgi sahibi olacaklar. Öğrenciler İnegöl Belediyesi tarafından okullarla yapılan planlama doğrultusunda araçlarla etkinliğe getirilecek.

Belediye Başkanı Alper Taban ise “Gençlerimizin iyi yetişmesini istiyoruz, hedefi olan gençler olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz için atılan her adımın da geleceği aydınlatmak için yakılan bir meşale olduğunu düşünüyoruz. Onların en iyi eğitimi almaları için de en iyi şekilde kılavuzluk yapmak istiyoruz. Bu manada sorumluluğumuzun bilincindeyiz. İnegöl’de ciddi bir öğrenci ve genç nüfus potansiyeli var. Bunu doğru kullandığımız takdirde en yeni girişimcilikler, en iyi yatırımcılar, en iyi markalar bu şehirden çıkacaktır” dedi.

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