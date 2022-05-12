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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaren Leylek'ten müjdeli haber Beklenen yavrusu dünyaya geldi

İHA

Yaren Leylek'ten müjdeli haber Beklenen yavrusu dünyaya geldi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Uluabat Gölü kenarındaki Eskikarağaç Leylek köyünde balıkçı Adem Amca ile kurduğu 11 yıllık dostlukla gönülleri feth eden Yaren Leylek’in ilk yavrusu dünyaya geldi. Günlerdir kuluçkada yatan Yaren Leylek ve eşinin meraklı bekleyişi son buldu. Diğer yavrularında bir hafta içinde yumurtadan çıkması bekleniyor.
Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde Türkiye'yi temsil eden Eskikarağaç Leylek Köyü'nde yavru heyecanı başladı.
Köyün ve Türkiye’nin en meşhur leyleği Yaren’in 4 yumurtasından ilki geçtiğimiz günlerde çatladı.
Bugün ise ilk yavrusu yumurtadan çıkarak dünyaya geldi.
O anlar ise Karacabey Belediyesi tarafından açılan canlı yayında takipçilerle paylaşıldı.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan; geçen yıl Yaren Leylek’in 5 yavrusunun dünyaya gelmesinin ardından bu yavrulara verici takılmasını sağlamıştı.
Öte yandan Karacabey Belediyesi pandemiden bu yana 3 yıldır Yaren Leylek ve yuvasını doğaseverlere ücretsiz olarak canlı yayınla sunmaya devam ediyor.
Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş de yaptığı canlı yayınla, insanların doğaya verdiği zararı gösterme fırsatı buldu.
Tüydeş, "Yuvayı temizlememize rağmen, leylekler yine plastik materyaller toplamaya devam ediyor. Bu Türkiye'de, hatta dünyadaki tüm leylek yuvalarının maalesef ortak sorunu olmaya devam ediyor. İnsanların bu yayın sayesinde bu konuda biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bazı insanlar videoları izledikten sonra temizlik hareketleri başlatıyorlar" dedi.

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