Osmangazili atletler zirveden inmiyor

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Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Sporcu Eğitim Merkezi Projesi Bursa İl Seçmeleri’nde elde ettikleri derecelerle madalyaya doydu.

Altyapının meyvelerini alan Osmangazi Belediyespor, Sporcu Eğitim Merkezi Projesi, Bursa İl Seçmeleri’ne damga vurdu. Toplam 540 sporcunun ter döktüğü müsabakada kıyasıya mücadeleler yaşanırken, 80 metre engellide Zeynep İleri ile Merve Karakurt, 60 metre ve uzun atlamada Mert Meriç ile Yağız Çorlak, 80 metrede Yusuf Emin Ayak, 60 metrede Zehra Cemre Göçmen birinci oldu.

Bunun yanı sıra 80 metre engellide Gizem Güney, uzun atlamada Kıvanç İzgici, 100 metre engellide Eray Baklacı ikincilik kürsüsüne çıktı. 2000 metre kategorisinde boy gösteren Yusuf Öner ise üçüncülük başarısına imza attı. Gelecek yarışlarda iddialarını koruyacaklarını söyleyen Osmangazili yıldızlar, müsabakadan mutlu bir şekilde ayrıldı.

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