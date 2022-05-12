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Ev tekstili sektöründe HOMETEX heyecanı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “Çin ve Hindistan’dan boşalan pazarlara girmeliyiz”

İHA

Ev tekstili sektöründe HOMETEX heyecanı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “Çin ve Hindistan’dan boşalan pazarlara girmeliyiz”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, pandemi sürecinin tedarik zincirinde önemli bir değişime yol açtığını belirterek, “Ev tekstilinde daha önce rekabetçi olamadığımız, ürün satmakta zorlandığımız bazı pazarlarda fiyat tutturur hale geldik. Yeni dönemde özellikle Çin ve Hindistan’dan boşalan pazarlara hızlıca girmemiz gerekiyor.” dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) genişletilmiş sektörel analiz toplantıları ile sektörlerin nabzını tutmayı sürdürüyor. BTSO üyesi ev tekstil firmalarından oluşan 5’inci ve 30’uncu meslek komitelerinin ‘Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı’ Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt ile meclis ve komite üyelerinin katıldığı toplantıda ev tekstili sektöründeki ticaret ve yatırım fırsatları, HOMETEX Fuarı ve firmaların talepleri değerlendirildi. Toplantıda konuşan İbrahim Burkay, son 2 yıllık dönemde tüm dünyanın başta pandemi olmak üzere ekonomik ve sosyal problemlerle mücadele ettiğini söyledi. Normalleşmenin başladığı bir süreçte Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte iş dünyası için sıkıntıların yeniden baş gösterdiğini ifade eden Burkay, “Bursa’da özellikle tekstil sektöründe Rusya ve Ukrayna’ya ciddi mal satıyoruz. Son 3 aydır bu pazarlarda lojistik faaliyetler bitti. Para transferleri durma noktasına geldi. Bu durum işletmelerin nakit akış dengelerini ve üretim kapasitelerini olumsuz etkiledi.” diye konuştu.
Pandemi sürecinin ev tekstili sektörüne etkilerini değerlendiren Başkan Burkay, “Pandemi öncesi dünyadaki tüketim alışkanlıklarına baktığımızda, özellikle yeni nesilde mekânsal bağlılık ortadan kalkmıştı. Evlerin ihtiyaçlarını karşılamak öncelik olmaktan çıkmıştı. Bu durum mekân tekstili sektörünü olumsuz etkiliyordu. Ancak pandemi ile birlikte tüm dünya evlere kapanınca insanlar evlerindeki eksikleri görmeye başladı. Perdelerden halılara, mobilyalardan aksesuarlara kadar evdeki her şey değişmeye başladı. Sektörümüz ciddi bir taleple karşılaştı. Çin, Hindistan, İspanya ve Portekiz gibi sektördeki önemli üreticilerin pandeminin olumsuz şartlarından etkilenmeleri, lojistik maliyetlerin artması tedarikte önemli bir değişime yol açtı. Daha önce rekabetçi olamadığımız, ürün satmakta zorlandığımız bazı pazarlarda fiyat tutturur hale geldik. Yeni normale geçişte yeni projeler hayata geçirmeliyiz. Gerek BTSO gerekse de ihracatçı birlikleri bünyesinde hedef pazarlara yönelik farklı çalışmalar yapmayı planlıyoruz.” diye konuştu.
Dünyadaki enflasyonist ortamın 2022 yılının geri kalan kısmında da talepleri etkilemeye devam edeceğini ifade eden Başkan Burkay, “2022, geçen yılın talep potansiyelini yakalayacağımız bir yıl olmayacak.” dedi. FED ve Avrupa Merkez Bankası’nın son açıklamaları ve yapılan faiz artırımlarının emisyondaki paranın bir şekilde çekilmesini sağlayacağına işaret ettiğini belirten Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Fiyat istikrarının sağlanması ve enflasyonla mücadele açısından atılan bu adımlar tüketici güven endeksini negatif yönde etkilerken, talebi de azaltacak. Pandemi sürecinde firmalar çok önemli kapasite yatırımları yaptı. Makine parkurları yenilendi. Üretimi azaltmamız mümkün değil. Dolayısıyla hızlı bir şekilde Çin ve Hindistan’dan boşalan pazarlara girmemiz lazım. Bu konuda ciddi bir avantajımız var. Ancak bu pazarlarda kambiyo sisteminin oturmamış olması ve para transferlerinde sıkıntılar yaşanması nedeniyle mutlaka avanslı ve peşin çalışmamız gerekiyor. Tam kapasite çalışacağız derken zarar etmemeliyiz. Hataların telafisinin geçmişe nazaran çok daha zor olduğu bir dönemdeyiz. BTSO olarak bizler de bu coğrafyalarda B2B etkinlikleri ve mini fuar organizasyonları düzenleyeceğiz. Firmalarımızın bu etkinlikleri takip etmelerinde büyük fayda var.”
Ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük fuarlarından olan HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Burkay, “TETSİAD ve KFA Fuarcılık şirketimiz ortaklığında bu yıl fuarımızın 26.’sını düzenleyeceğiz. Alım heyetleri, trend ve ilham alanları, stantlarının kalitesi ile sektörümüze yakışan bir fuar yapacağız. Özellikle alım heyetleri konusunda sektörün talepleri doğrultusunda çok titiz çalışmalar yürütüyoruz. Rusya’dan alıcılar gelmez endişesi taşıyorduk ama çok ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Fuarımıza Amerika ve Avrupa kıtasından, Körfez bölgesinden alıcılar gelecek. Özellikle Körfez bölgesi çok önemli. Son 3 yıldır bu pazara mal satamıyorduk. Şimdi rüzgâr tersine döndü. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi ülkelerden alıcılar gelecek. Sektörü uzun bir aradan sonra uluslararası düzeyde buluşturacak ilk fuar olan HOMETEX, firmalarımıza önemli kazanımlar sağlayacak.” ifadelerini kullandı.
BTSO 5. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Erdoğan Akyıldız ve 30. Meslek Komitesi Başkanı Burak Anıl’ın komite çalışmalarına ilişkin bilgi verdiği toplantı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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