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Başçavuş Çiftçi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Başçavuş Çiftçi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Başçavuş Hakan Çiftçi için askeri tören düzenlendi.
Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığında görevli olan ve geçirdiği rahatsızlık sonrası Bursa Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hakan Çiftçi(49), düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Farsak, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce ile ailesi, yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Cenaze töreni, saygı duruşu, Başçavuş Çiftçi'nin özgeçmişinin okunması ve yapılan duanın ardından araca yüklenerek, toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

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