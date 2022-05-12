Bursa’nın geleceğine şekil verecek plana onay

Bursa’nın geleceğine yön verecek olan ve 590 hektarlık alanı kapsayan Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı, yapılan son düzenlemelerin ardından Nilüfer Belediye Meclisi’nde bir kez daha görüşülerek onaylandı.

Nilüfer Belediye Meclisi, Mayıs ayı ilk toplantısını Nilüfer Barış Meclisi’nde gerçekleştirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Bursa’nın gündemini uzun yıllardır meşgul eden 1/1000 Ölçekli Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı da görüşüldü. Halk arasında “Ekokent projesi” olarak anılan 1/1000 Ölçekli Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı, yapılan son düzenlemelerin ardından Meclis’te oylamaya sunuldu. Plan, Adalet ve Kalkınma Partili ve MHP’li üyelerin çekimser oylarına karşın, oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylama öncesi planla ilgili yapılan sunumda 590 hektarlık alanı kapsayan bölgede katılımcı ve bütüncül bir anlayışla yapılan planda, insan ve çevre sağlığı, doğal çevre ile uyum ile ekosistem düzeninin göz önünde bulundurulduğu belirtildi. Planda, mahalle kavramı, yayalaştırma, park ve yeşil alanlar, bisiklet ve yürüyüş yolları, entegre ulaşım sistemleri, işlevsel anlamda kendine yeterlik ilkeleri de dikkate alındı. Eğitim, sağlık, konut, bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte ticaret, kültürel, sosyal ve dini tesis alanlarının yer aldığı ve yaklaşık 75 bin kişinin yaşayacağının ön görüldüğü planda, toplam alanın yüzde 13,53’ünü de açık ve yeşil alanlar oluşturuyor. Kişi başına yaklaşık 10.66 metrekare yeşil alanın bulunduğu planın sadece ana aks üzerindeki bisiklet ve yürüyüş yol uzunluğu da 12 kilometreyi aşıyor. Ekokent planında karbon salınımının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla enerji kullanımı, su kullanımı, atık yönetimi, gri su ayrıştırılması ve yağmur suyu depolanması gibi bir çok ekolojik konuda uygulamaya ilişkin plan notları ile yapılan düzenlemeler de yer alıyor.

Plan hakkında bilgi veren CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, “Bu plan uzun yıllardır bekledi. Belki bazı şeyleri daha rahat anlayıp, görmemize de olanak sağlamıştır. Bu planlama alanının güneyindeki mevcut planlara baktığımızda trafo alanı bulamıyoruz. Keşke bu alan yıllar önce küçültülmeseydi. Daha nitelikli, büyük bir alan olsaydı. Planın detaylarına baktıkça artık Türkiye’de bu nitelikte planları yapmak için yüzde 45 düzenleme ortaklık payının yetmeyeceğinin ispatıdır bu plan. İlk çalışmalarda burada kişi başı yeşil alan 1415 metrekarelerdeyken şimdi 10 metrekarelere düştü. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teknik alt yapı alanları dahil belediye hizmet alanları olarak yüzde 56’sını ayırıyoruz. Yüzde 44’ü Nilüfer’in. Yeni yapılan hiçbir imar planında olmadığı oranda Büyükşehir Belediyesi’ne yer ayrıldı. Burada güzel bir meydan ve Bursaray aktarma istasyonları olacak. Bu, Bursa’nın konut üzerindeki sermayesinin turnusol kağıdı olacaktır. Ne kadar yetenekli olup olmadığımızı burada çıkacak yapılaşmanın dokusuyla, binaların mimarisinden, kentsel tasarımına kadar ne kadar başarılı olacağımızı hep beraber göreceğiz. Burada yerel yönetimler aracıdır. Bursa’nın gurur duyabileceği rahmetli Hüseyin Kaptan ağabeyimizin bir mirası olarak gurur duyabileceği bir plandır” dedi.

Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı’nın uzun yıllardır Bursa kamuoyunda tartışılan ve insanların beklentisinin olduğu bir konu olduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, “İnsanların bu konuyla ilgili artık ciddi anlamda umudu var. Yerel yöneticilerin de bu konudaki söylemleri artık bu işin sonlanması gerektiği noktasına kadar geldi. Komisyona burada önemli görev düşüyor. Elbette eksik olan şeyler vardır ancak lütfen bu konuya daha çok planlama anlayışı açısından bakmanızı öneriyorum. En son verilen kararda 5 bin metrekare altında parsel oluşturulamaz notu var. Bu, oradaki yapılaşmanın daha sağlıklı olması açısından önemli bir plan notu. Lütfen hep beraber bu planın arkasında duralım” diye konuştu.

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