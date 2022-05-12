Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza İnegölAlanyurt yolu üzeri ışıklı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alanyurt caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Mustafa K. (34) yönetimindeki 06 YFS 47 otomobile,arkasından gelen sürücü Mustafa Esat S. (21) yönetimindeki 16 AUB 807 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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