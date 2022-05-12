Türk Devletleri Ombusdmanları, Fetih Müzesi’ne hayran kaldı

Türk dillerini konuşan ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesi hedefiyle kurulacak, Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği (TÜRKOMB) kuruluş toplantısı için Bursa’ya gelen Türk Dünyası Ombudsman heyeti, ziyaret ettikleri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin, Bursa’nın tarihi geçmişini taçlandıran bir eser olduğunu söyledi.

Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç liderliğindeki heyetin Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ziyaretine Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ombudsmanı İlkan Varol, Kazakistan Ombudsmanı Elvira Azimova, Kırgızistan Ombudsmanı Atyr Abdrahmatova, Özbekistan Ombudsmanı Feruza Eshmatova, Özbekistan Ulusal İnsan Hakları Merkezi Başkanı Akmal Saidov ile Kamu Denetçisi uzman ve yöneticileri katıldı. Ziyaret sırasında konuklara müze hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin 42 metre kubbe açıklığı ile dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olduğunu, aynı zamanda kendi enerjisini üreten, ekolojik özellikler barındıran ve yeşil bina konseptine uygun olarak inşa edildiğini söyledi.

Heyete başkanlık eden Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa’nın, tarihi, doğası, kültürel zenginlikleri, tarım ve sanayisi ile çok önemli önemli bir şehir olduğunu söyledi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin, Bursa’nın sahip olduğu bu değerleri taçlandıran bir eser olduğunu söyleyen Malkoç, “Bizler de, Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’da, Türk Dünyası Ombudsmanları Birliği’nin kuruluş beyannamesini Bursa’da imzalayalım dedik. Böyle bir birliktelik, ancak böyle kutlu bir şehre yakışır. Panoramik müze de, Bursa’nın sahip olduğu bu değerleri taçlandıran bir eser olmuş. Burayı görmeden Anadolu’da Türk tarihini bildim demek mümkün değil. Yerli ve yabancı, herkesi burayı görmeye davet ediyorum. Bu emek bunu hak ediyor. Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği’nin temellerini burada atmanın da bereketli olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Konuk heyette yer alan Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin büyük Türk tarihini görmek adına heyecan verici bir yer olduğunu söyledi. Aliyeva, “Müzeyi gezerken, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu, büyüklüğünü ve azametini gördük. Biz, bu tarihi koruyup, saklamalıyız. Bizden sonraki nesiller de, bu büyük tarihi koruyup saklamalı, sonraki nesillere aktarmalılar. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu Türk tarihinde kurulmuş en büyük imparatorluk. Böyle bir müzede bulunmaktan son derece mutluyum” dedi.

Kazakistan Ombudsmanı Elvira Azimova ise yaptığı açıklamada panoramik müzenin Bursa’nın en büyük kültürel merkezi olduğunu belirterek, “Geçmişle bugünü bağdaştıran bir özelliğe sahip. Müzeyi gezerken gördüm ki, çok sayıda genç ziyaretçisi var. Özellikle çocuklara geçmişin müzelerle daha iyi anlatıldığını gördüm. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, geçmişi yeni bir sunumla geleceğe aktaran çok önemli bir eser olmuş. Burada emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ombudsmanı İlkan Varol da, müzenin büyük bir emek verilerek yapılmış, son derece etkileyici bir yer olduğunu söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ziyaretin sonunda aslı Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı’nda sergilenen, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’ye ait olan miğferin replikasını hediye etti.

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